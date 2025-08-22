Parcours VAE Col de Leschaux, Bellecombe en Bauges Saint-Jorioz Haute-Savoie

Parcours VAE Col de Leschaux, Bellecombe en Bauges

Parcours VAE Col de Leschaux, Bellecombe en Bauges Parking de l’école de musique 74410 Saint-Jorioz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Superbe sortie en vélo à assistance électrique ou pour les plus sportifs en vélo de route. Le départ se fait de Saint-Jorioz du parking situé à côté de l’Office de Tourisme, rejoignez la route du Villard.

English :

Superb outing by electric bike or for the more sporty by road bike. The departure is from Saint-Jorioz from the parking lot next to the Tourist Office, join the road to Villard.

Deutsch :

Toller Ausflug mit dem Fahrrad mit Elektrounterstützung oder für die Sportlicheren mit dem Rennrad. Sie starten in Saint-Jorioz vom Parkplatz neben dem Tourismusbüro und fahren auf die Route du Villard.

Italiano :

Una splendida gita su una bici a pedalata assistita o, per i più sportivi, su una bici da strada. La partenza è da Saint-Jorioz, dal parcheggio accanto all’Ufficio del Turismo, si prende la strada per Villard.

Español :

Magnífica salida en una bicicleta con asistencia eléctrica o, para los más deportistas, en una bicicleta de carretera. La salida es desde Saint-Jorioz, desde el aparcamiento situado junto a la Oficina de Turismo, para incorporarse a la carretera de Villard.

