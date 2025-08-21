Parcours VAE des coteaux du lac Nances Savoie

Parcours VAE des coteaux du lac

Parcours VAE des coteaux du lac Cusina 73470 Nances Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une échappée originale pour découvrir le bassin du lac d’Aiguebelette en toute tranquillité, avec de jolis panoramas sur le lac, la chaîne de l’Épine, le mont Grêle et la Chartreuse.

http://www.lac-aiguebelette.com/ +33 4 79 36 00 02

English : Lake hillsides electric biycle circuit

An original route to discover the lake of Aiguebelette pond with nice panoramic views on the lake, the Epine pass, Mount Grêle and Chartreuse.

Deutsch :

Eine originelle Flucht, um das Becken des Lac d’Aiguebelette in aller Ruhe zu entdecken, mit schönen Panoramablicken auf den See, die Kette von l’Épine, den Mont Grêle und die Chartreuse.

Italiano :

Un modo originale per scoprire il bacino del Lac d’Aiguebelette in tutta tranquillità, con belle viste panoramiche sul lago, la Chaîne de l’Épine, il Mont Grêle e la Chartreuse.

Español :

Una forma original de descubrir la cuenca del lago de Aiguebelette con total tranquilidad y unas preciosas vistas panorámicas del lago, la Chaîne de l’Épine, el Mont Grêle y la Chartreuse.

