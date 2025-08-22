Parcours VAE Duingt Entrevernes la Frasse Duingt Haute-Savoie

Parcours VAE Duingt Entrevernes la Frasse

Parcours VAE Duingt Entrevernes la Frasse Parking route des Prés Bernard 74410 Duingt Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une très belle balade initiatique pour celles et ceux qui ne sont pas amateurs de petite reine ! 757 mètres de dénivelés sur 10 kilomètres, facile ! avec un vélo à assistance électrique !

https://onelink.to/viannecy +33 4 50 45 00 33

English : Electric Bike Duingt Entrevernes la Frasse

A very nice introductory ride for those who are not fans of cycling! 757 metres of difference in altitude over 10 kilometres, easy! with an electrically assisted bike.

Deutsch :

Eine sehr schöne Einsteigertour für diejenigen, die keine Liebhaber des kleinen Königs sind! 757 Höhenmeter auf 10 Kilometern, leicht! mit einem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung!

Italiano :

Un giro di iniziazione molto bello per coloro che non sono appassionati di ciclismo! 757 metri di dislivello su 10 chilometri, facile! con una bici a pedalata assistita!

Español :

¡Un paseo de iniciación muy agradable para los que no son aficionados al ciclismo! 757 metros de desnivel en 10 kilómetros, ¡fácil! con una bicicleta con asistencia eléctrica

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme