Parcours vélo vae 56 km Vittel Vosges

Parcours vélo vae 56 km Vittel Vosges vendredi 1 août 2025.

Parcours vélo vae 56 km Adultes Vélo de route

Véloroute Parcours vélo vae 56 km 36 place de la Marne 88800 Vittel Vosges Grand Est

Découvertes entre nature et patrimoine…

De véritables découvertes au fil de vos kilomètres dans un écrin de verdure entre sources et lacs, patrimoine architectural, stations thermales, bases de loisirs, forêts et parcs… une invitation à la détente et à la flânerie culturelle.

+33 3 29 08 08 88

English :

Discoveries between nature and heritage…

Real discoveries along your kilometers in a green setting between springs and lakes, architectural heritage, spas, leisure centres, forests and parks… an invitation to relax and to take a cultural stroll.

Deutsch :

Entdeckungen zwischen Natur und Kulturerbe…

Echte Entdeckungen auf Ihren Kilometern in einer grünen Oase zwischen Quellen und Seen, architektonischem Erbe, Thermalbädern, Freizeitzentren, Wäldern und Parks… eine Einladung zur Entspannung und zum kulturellen Flanieren.

Italiano :

Scoperte tra natura e patrimonio…

Lungo il percorso farete delle vere e proprie scoperte in un ambiente verde fatto di sorgenti e laghi, patrimonio architettonico, terme, centri per il tempo libero, foreste e parchi… un invito a rilassarsi e a fare una passeggiata culturale.

Español :

Descubrimientos entre la naturaleza y el patrimonio…

Hará verdaderos descubrimientos a lo largo del camino en un entorno verde de manantiales y lagos, patrimonio arquitectónico, balnearios, centros de ocio, bosques y parques… una invitación a relajarse y dar un paseo cultural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-06 par Système d’information touristique Lorrain