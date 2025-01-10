Parcours VTT 3 Tamniès Marquay Tamniès Dordogne

Tout au long du parcours, vous pourrez admirer les points de vue sur la Vallée Dordogne et découvrir les églises et le château des bourgs traversés. Vous pourrez également vous restaurer sur une aire de pique nique ou dans l’un des restaurants des villages.

All along the route, you will be able to admire the viewpoints over the Dordogne Valley and discover the churches and the castle of the villages you pass through. You can also eat at a picnic area or in one of the restaurants in the villages.

Entlang der Strecke können Sie die Aussicht auf das Dordogne-Tal bewundern und die Kirchen und das Schloss der durchquerten Dörfer entdecken. Sie können auch auf einem Picknickplatz oder in einem der Restaurants in den Dörfern eine Mahlzeit zu sich nehmen.

Lungo il percorso, potrete ammirare i panorami della Valle della Dordogna e scoprire le chiese e i castelli dei villaggi che attraverserete. È anche possibile mangiare in un’area picnic o in uno dei ristoranti del villaggio.

A lo largo del camino, podrá admirar las vistas del valle de la Dordoña y descubrir las iglesias y castillos de los pueblos por los que pase. También puede comer en un merendero o en uno de los restaurantes del pueblo.

