Parcours VTT 56 bleu Le Jorat Espace FFC Ain Forestière Brénod Ain

Parcours VTT 56 bleu Le Jorat Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 56 bleu Le Jorat Espace FFC Ain Forestière Place de l’Eglise 01110 Brénod Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit technique, est situé à l’est de Brénod. Il est assez sauvage, essentiellement en sous-bois, le seul hameau rencontré étant celui du Jorat.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

This technical circuit is located east of Brénod. It is rather wild, essentially in undergrowth, the only hamlet encountered being that of Jorat.

Deutsch :

Dieser technische Rundweg befindet sich östlich von Brénod. Er ist ziemlich wild und verläuft hauptsächlich im Unterholz. Der einzige Weiler, dem Sie begegnen, ist der Weiler Le Jorat.

Italiano :

Questo circuito tecnico si trova a est di Brénod. È piuttosto selvaggia, essenzialmente nel sottobosco; l’unica frazione incontrata è quella di Jorat.

Español :

Este circuito técnico está situado al este de Brénod. Es bastante salvaje, esencialmente en la maleza, el único caserío encontrado es el de Jorat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme