Parcours VTT 69 rouge Du lac Genin aux bords de Sylans Espace FFC Ain Forestière Charix Ain

Parcours VTT 69 rouge Du lac Genin aux bords de Sylans Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 69 rouge Du lac Genin aux bords de Sylans Espace FFC Ain Forestière 18 route du lac genin 01130 Charix Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit difficile de par sa distance et le dénivelé, mais permettant de rouler différents types de revêtements, avec des passages techniques sans dangers. Une zone de portage à prévoir depuis moulin de Charix sur une centaine de mètres.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

A difficult circuit due to its distance and altitude difference, but one that allows you to ride different types of surface, with technical sections that are not dangerous. A 100-metre portage from the Moulin de Charix.

Deutsch :

Die Strecke ist aufgrund ihrer Länge und des Höhenunterschieds schwierig, bietet aber die Möglichkeit, verschiedene Arten von Belägen zu fahren, mit technischen Passagen ohne Gefahren. Eine Tragepassage von der Mühle von Charix auf einer Länge von 100 Metern.

Italiano :

Un circuito difficile per la distanza e il dislivello, ma che permette di percorrere diversi tipi di superficie, con tratti tecnici non pericolosi. È necessario trasportare un carico dal Moulin de Charix per circa 100 metri.

Español :

Un circuito difícil debido a su distancia y al desnivel, pero que permite rodar por diferentes tipos de superficie, con tramos técnicos que no son peligrosos. Tendrás que llevar una carga desde el Moulin de Charix durante unos 100 metros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme