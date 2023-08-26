Partons à la découverte de notre biodiversité ! Laroquebrou Cantal

Partons à la découverte de notre biodiversité ! Rue de la Trémolière 15150 Laroquebrou Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Je te propose une promenade pour que tu découvres à travers les beaux monuments du village, les petites merveilles de la nature, des fleurs, des papillons, des batraciens…

+33 4 71 46 00 48

English :

I propose a walk for you to discover through the beautiful monuments of the village, the small wonders of nature, flowers, butterflies, batrachians…

Deutsch :

Ich schlage dir einen Spaziergang vor, damit du an den schönen Sehenswürdigkeiten des Dorfes vorbei die kleinen Wunder der Natur entdeckst, Blumen, Schmetterlinge, Amphibien…

Italiano :

Vi propongo una passeggiata per scoprire, attraverso gli splendidi monumenti del villaggio, le piccole meraviglie della natura, fiori, farfalle, batraci…

Español :

Te propongo un paseo para que descubras, a través de los bellos monumentos del pueblo, las pequeñas maravillas de la naturaleza, flores, mariposas, batracios…

