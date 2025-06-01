PASSA MERIDIA N° 11 ROQUEREDONDE / JONCELS Roqueredonde Hérault

PASSA MERIDIA N° 11 ROQUEREDONDE / JONCELS Roqueredonde Hérault vendredi 1 août 2025.

PASSA MERIDIA N° 11 ROQUEREDONDE / JONCELS En VTT Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR PASSA MERIDIA N° 11 ROQUEREDONDE / JONCELS 7 D902 34650 Roqueredonde Hérault Occitanie

Durée : 135 Distance : 1850.0 Tarif :

Fin de la traversée du Lodévois Larzac pour entrer dans le territoire du Grand Orb. La grande descente vers Joncels vous permettra de rencontrer une diversité d’essences d’arbres et de cultures, complétement différente des étapes précédentes. Joncels vous offrira un patrimoine riche et une halte accueillante et authentique.

Difficulté moyenne

https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/ +33 4 67 23 43 38

English : PASSA MERIDIA N° 11 ROQUEREDONDE / JONCELS

Deutsch : PASSA MERIDIA N° 11 ROQUEREDONDE / JONCELS

Italiano :

Fine della traversata del Lodévois Larzac per entrare nel territorio del Grand Orb. La lunga discesa verso Joncels vi permetterà di incontrare una diversità di specie arboree e di culture, completamente diversa dalle tappe precedenti. Joncels vi offrirà un ricco patrimonio e una sosta accogliente e autentica.

Español : PASSA MERIDIA N° 11 ROQUEREDONDE / JONCELS

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme