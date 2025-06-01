PASSA MERIDIA N° 19 FAUGERES / CABREROLLES Faugères Hérault

PASSA MERIDIA N° 19 FAUGERES / CABREROLLES Faugères Hérault vendredi 1 août 2025.

PASSA MERIDIA N° 19 FAUGERES / CABREROLLES En VTT Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR PASSA MERIDIA N° 19 FAUGERES / CABREROLLES Route de Pézenas 34600 Faugères Hérault Occitanie

Durée : 120 Distance : 1750.0 Tarif :

Faugères, emblématique pour son appellation œnologique réputée et son patrimoine ancestral vous accueille pour le départ de l’étape. De vignobles magnifiques en hameaux de caractère, vous cheminerez sur 1000 ans d’histoire. Des reliefs et des paysages languedociens vous attendent pour une découverte de la plaine biterroise.

English : PASSA MERIDIA N° 19 FAUGERES / CABREROLLES

Deutsch : PASSA MERIDIA N° 19 FAUGERES / CABREROLLES

Italiano :

Faugères, emblematica per la sua rinomata denominazione biologica e per il suo patrimonio ancestrale, vi accoglie per l’inizio della tappa. Dai magnifici vigneti ai borghi di carattere, viaggerete attraverso 1000 anni di storia. Paesaggi e rilievi della Linguadoca vi aspettano per scoprire la pianura del Biterrois.

Español : PASSA MERIDIA N° 19 FAUGERES / CABREROLLES

