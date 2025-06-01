PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES Lauret Hérault

PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES Lauret Hérault vendredi 1 août 2025.

PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES En VTT Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES Route de Cazeneuve 34270 Lauret Hérault Occitanie

Durée : 165 Distance : 2300.0 Tarif :

Du pastoralisme, présent sur le Domaine du Mas Neuf avec ses troupeaux, à la découverte du travail ancestral des gentilhommes verriers, cette étape est un retour aux sources de l’histoire de ce territoire. En faisant halte, au village médiéval de Notre-Dame-de-Londres, initiez-vous à la pratique du sport local le Tambourin.

Difficulté moyenne

https://www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/ +33 4 48 20 05 28

English : PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES

Du pastoralisme, présent sur le Domaine du Mas Neuf avec ses troupeaux, à la découverte du travail ancestral des gentilhommes verriers, cette étape est un retour aux sources de l’histoire de ce territoire. En faisant halte, au village médiéval de Notre-Dame-de-Londres, initiez-vous à la pratique du sport local le Tambourin.

Deutsch : PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES

Du pastoralisme, présent sur le Domaine du Mas Neuf avec ses troupeaux, à la découverte du travail ancestral des gentilhommes verriers, cette étape est un retour aux sources de l’histoire de ce territoire. En faisant halte, au village médiéval de Notre-Dame-de-Londres, initiez-vous à la pratique du sport local le Tambourin.

Italiano :

Dalla pastorizia, presente nel Domaine du Mas Neuf con le sue mandrie, alla scoperta del lavoro ancestrale dei vetrai gentiluomini, questa tappa è un ritorno alle fonti della storia di questo territorio. Durante la sosta al villaggio medievale di Notre-Dame-de-Londres, cimentatevi nello sport locale: il tamburello.

Español : PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES

Du pastoralisme, présent sur le Domaine du Mas Neuf avec ses troupeaux, à la découverte du travail ancestral des gentilhommes verriers, cette étape est un retour aux sources de l’histoire de ce territoire. En faisant halte, au village médiéval de Notre-Dame-de-Londres, initiez-vous à la pratique du sport local le Tambourin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme