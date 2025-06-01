PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES Lauret Hérault
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES Route de Cazeneuve 34270 Lauret Hérault Occitanie
Du pastoralisme, présent sur le Domaine du Mas Neuf avec ses troupeaux, à la découverte du travail ancestral des gentilhommes verriers, cette étape est un retour aux sources de l’histoire de ce territoire. En faisant halte, au village médiéval de Notre-Dame-de-Londres, initiez-vous à la pratique du sport local le Tambourin.
English : PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES
Deutsch : PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES
Italiano :
Dalla pastorizia, presente nel Domaine du Mas Neuf con le sue mandrie, alla scoperta del lavoro ancestrale dei vetrai gentiluomini, questa tappa è un ritorno alle fonti della storia di questo territorio. Durante la sosta al villaggio medievale di Notre-Dame-de-Londres, cimentatevi nello sport locale: il tamburello.
Español : PASSA MERIDIA N° 4 LAURET / NOTRE DAME DE LONDRES
