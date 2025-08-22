Passerelles des Vardaches Sentier piétons Crest-Voland Savoie
Passerelles des Vardaches Sentier piétons Crest-Voland Savoie vendredi 1 mai 2026.
Passerelles des Vardaches Sentier piétons
Passerelles des Vardaches Sentier piétons Le Mont-Lachat 73590 Crest-Voland Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un parcours ludique, perché et tellement drôle lorsque l’on se met dans la peau de nos vardaches du Lachat…
+33 4 79 31 61 52
English : Vardache footbridges
A playful pathway that will help you imagine life as a squirrel…
Deutsch : Vardache-Fußgängerbrücken
Ein spielerischer Parcours, hoch oben und so lustig, wenn man sich in die Haut unserer Vardaches du Lachat versetzt?
Italiano :
Un percorso giocoso, arroccato e così divertente quando ci si mette nei panni dei nostri vardaches di Lachat?
Español :
¿Un recorrido juguetón, encaramado y tan divertido cuando te pones en la piel de nuestros vardaches de Lachat?
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme