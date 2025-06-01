Patrimoine à cheval en Baie du Mont-Saint-Michel Etape 2/3 Champeaux Le Val-Saint-Père Champeaux Manche

Départ 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

Arrivée 42 Bouille, 50300 Le Val-Saint-Père

A proximité du village de Champeaux, entre Carolles et Saint-Jean le Thomas, s’étendent de hautes et prodigieuses falaises. Le plus beau kilomètre de France dixit le général Eisenhower !

Les falaises de Champeaux offrent un panorama remarquable sur la Baie du Mont-Saint-Michel. Le chemin qui surplombe le promontoire serpente au milieu d’une végétation sauvage, dense et variée. Il est jalonné par des cabanes construites sur ordre de Vauban pour permettre aux douaniers de surveiller la côte. Elle servent aujourd’hui de lieu d’observation pour les ornithologues.

English : Patrimoine à cheval en Baie du Mont-Saint-Michel Etape 2/3 Champeaux Le Val-Saint-Père

Start: 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

Finish: 42 Bouille, 50300 Le Val-Saint-Père

Near the village of Champeaux, between Carolles and Saint-Jean-le-Thomas, the cliffs are high and prodigious. The most beautiful kilometer in France, according to General Eisenhower!

The Champeaux cliffs offer a remarkable panorama of the Bay of Mont-Saint-Michel. The path over the promontory winds through wild, dense and varied vegetation. The path is lined with huts built by order of Vauban to enable customs officers to keep an eye on the coast. Today, they serve as observation points for birdwatchers.

Deutsch :

Start: 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

Ankunft: 42 Bouille, 50300 Le Val-Saint-Père

In der Nähe des Dorfes Champeaux, zwischen Carolles und Saint-Jean le Thomas, erstrecken sich hohe und atemberaubende Klippen. Der schönste Kilometer Frankreichs, sagte General Eisenhower!

Die Klippen von Champeaux bieten ein bemerkenswertes Panorama über die Bucht des Mont-Saint-Michel. Der Weg über die Landzunge schlängelt sich durch eine wilde, dichte und vielfältige Vegetation. Er ist von Hütten gesäumt, die auf Befehl von Vauban errichtet wurden, damit die Zöllner die Küste überwachen konnten. Heute dienen sie als Beobachtungsort für Ornithologen.

Italiano :

Partenza 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

Arrivo 42 Bouille, 50300 Le Val-Saint-Père

Vicino al villaggio di Champeaux, tra Carolles e Saint-Jean-le-Thomas, le alte falesie sono mozzafiato. Il più bel chilometro di Francia, secondo il generale Eisenhower!

Le falesie di Champeaux offrono un panorama straordinario sulla baia di Mont-Saint-Michel. Il sentiero che attraversa il promontorio si snoda attraverso una vegetazione selvaggia, fitta e varia. Il sentiero è fiancheggiato da capanne costruite per ordine di Vauban per consentire ai doganieri di tenere d’occhio la costa. Oggi servono come punti di osservazione per gli amanti del birdwatching.

Español :

Salida 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

Llegada 42 Bouille, 50300 Le Val-Saint-Père

Cerca del pueblo de Champeaux, entre Carolles y Saint-Jean-le-Thomas, los altos acantilados son impresionantes. El kilómetro más bello de Francia, según el general Eisenhower

Los acantilados de Champeaux ofrecen un panorama extraordinario de la bahía del Mont-Saint-Michel. El camino sobre el promontorio serpentea entre una vegetación salvaje, densa y variada. El camino está bordeado de cabañas construidas por orden de Vauban para permitir a los aduaneros vigilar la costa. En la actualidad, sirven de puntos de observación para los observadores de aves.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme