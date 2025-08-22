Paulhiac, un rendez-vous avec la nature Paulhiac Lot-et-Garonne
Paulhiac, un rendez-vous avec la nature 47150 Paulhiac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 18800.0 Tarif :
Difficile
+33 5 53 66 14 14
English : Paulhiac, un rendez-vous avec la nature
After the first part on a very open plateau you will walk on shady paths. This walk ends in a forest with wide open tracks ; those tracks are there to prevent and fight against fires.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine