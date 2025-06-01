Paysages de la Blies Blies-Guersviller Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Paysages de la Blies 12 Rue des écoles 57200 Blies-Guersviller Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 6900.0 Tarif :

Cet itinéraire est surtout consacré à l’observation de la nature. L’arboretum à Blies-Schweyen, au point de départ et d’arrivée de la randonnée, est une belle introduction à la richesse environnementale de la vallée de la Blies. Aménagé sur plus de 4 ha., vos y découvrirez plus de 100 essences végétales typique de la région qui vous permettront de connaître l’écosystème local.

Cheminant dans un vaste méandre de la Blies, vous serez surpris par les nombreux points de vue qu’il offre sur des paysages rythmés par les forêts, les vergers et les cultures. Dans les bois du plateau, vous serez entourés majoritairement de hêtres et de chênes mais aussi d’autres espèces un peu plus rares comme l’érable, le charme ou le merisier.

Dans la vallée, près de l’arboretum, vous trouverez plutôt des aulnes, des frênes et des chênes. Amusez-vous à les reconnaitre. Feuilles et écorces vous aideront à les identifier.

– Variante le circuit peut être complété par le circuit La Blies Partagée (11,8 km).

– Liaisons à Gersweiler Wald, en direction de l’aérodrome, vous disposez d’une liaison avec le circuit Sur les Pas des Comtes à Frauenberg (4,6 km).

– Balisage anneau jaune

– Secteur géographique La vallée de la Blies, confluences d’eau et d’histoire

– Point de départ Blies-Guersviller > 12 rue des Écoles Arboretum

Difficulté moyenne

+33 3 87 98 80 81

English :

This route is primarily devoted to nature observation. The arboretum at Blies-Schweyen, where the hike begins and ends, is a wonderful introduction to the environmental richness of the Blies valley. Spread over more than 4 hectares, you’ll discover more than 100 species of plant typical of the region, giving you an insight into the local ecosystem.

Meandering through a vast meander of the Blies, you’ll be amazed by the many views it offers over landscapes punctuated by forests, orchards and crops. In the woods on the plateau, you’ll be surrounded by beech and oak trees, as well as rarer species such as maple, hornbeam and wild cherry.

In the valley, near the arboretum, you’ll find alders, ashes and oaks. Have fun recognizing them. Leaves and bark will help you identify them.

– Variation: the trail can be completed with the « Shared Blies » trail (11.8 km).

– Links: at Gersweiler Wald, in the direction of the airfield, there’s a link with the « Sur les Pas des Comtes » trail at Frauenberg (4.6 km).

– Marking: yellow ring

– Geographical area: Blies valley, where water and history meet

– Starting point: Blies-Guersviller > 12 rue des Écoles Arboretum

Deutsch :

Diese Route ist vor allem der Naturbeobachtung gewidmet. Das Arboretum in Blies-Schweyen, am Ausgangs- und Endpunkt der Wanderung, ist eine schöne Einführung in den Umweltreichtum des Blies-Tals. Auf einer Fläche von mehr als 4 ha finden Sie über 100 für die Region typische Pflanzenarten, die Ihnen das lokale Ökosystem näher bringen.

Auf dem Weg durch eine große Bliesschleife werden Sie von den zahlreichen Aussichtspunkten überrascht sein, die Ihnen einen Blick auf die von Wäldern, Obstgärten und Kulturen geprägten Landschaften bieten. In den Wäldern des Plateaus sind Sie hauptsächlich von Buchen und Eichen umgeben, aber auch von anderen, etwas selteneren Arten wie Ahorn, Hainbuche oder Kirsche.

Im Tal, in der Nähe des Arboretums, finden Sie eher Erlen, Eschen und Eichen. Machen Sie sich den Spaß, sie zu erkennen. Blätter und Rinde helfen Ihnen, sie zu identifizieren.

– Variante: Der Rundweg kann durch den Rundweg « La Blies Partagée » (11,8 km) ergänzt werden.

– Verbindungen: In Gersweiler Wald, in Richtung des Flugplatzes, haben Sie eine Verbindung mit dem Rundweg « Sur les Pas des Comtes » in Frauenberg (4,6 km).

– Markierung: gelber Ring

– Geografisches Gebiet: Das Tal der Blies, Zusammenfluss von Wasser und Geschichte

– Startpunkt: Blies-Guersviller > 12 rue des Écoles Arboretum

Italiano :

Questo percorso è dedicato principalmente all’osservazione della natura. L’arboreto di Blies-Schweyen, dove inizia e termina la passeggiata, è un’ottima introduzione alla ricchezza ambientale della valle di Blies. Su una superficie di oltre 4 ettari, l’arboreto ospita più di 100 specie di piante tipiche della regione, offrendo una panoramica dell’ecosistema locale.

Percorrendo il vasto meandro del Blies, rimarrete stupiti dai numerosi punti di osservazione che offre su paesaggi punteggiati da boschi, frutteti e coltivazioni. Nei boschi dell’altopiano, sarete circondati soprattutto da faggi e querce, ma anche da altre specie un po’ più rare come aceri, carpini e ciliegi selvatici.

A valle, vicino all’arboreto, troverete ontani, frassini e querce. Divertitevi a identificarli. Foglie e corteccia vi aiuteranno a identificarli.

– Variante: il percorso può essere completato con il sentiero « Shared Blies » (11,8 km).

– Collegamenti: a Gersweiler Wald, in direzione dell’aerodromo, c’è un collegamento con il sentiero « Sur les Pas des Comtes » a Frauenberg (4,6 km).

– Segnaletica: anello giallo

– Area geografica: La valle del Blies, dove l’acqua incontra la storia

– Punto di partenza: Blies-Guersviller > 12 rue des Écoles Arboretum

Español :

Esta ruta está dedicada principalmente a la observación de la naturaleza. El arboreto de Blies-Schweyen, donde comienza y termina el paseo, es una magnífica introducción a la riqueza medioambiental del valle de Blies. Con una superficie de más de 4 hectáreas, el arboreto alberga más de 100 especies de plantas típicas de la región, lo que le permitirá hacerse una idea del ecosistema local.

A lo largo de un extenso meandro del Blies, le sorprenderán los numerosos miradores que ofrece sobre paisajes salpicados de bosques, huertos y cultivos. En los bosques de la meseta, estará rodeado principalmente de hayas y robles, pero también de otras especies algo más raras como el arce, el carpe y el cerezo silvestre.

En el valle, cerca del arboreto, encontrarás alisos, fresnos y robles. Diviértete identificándolos. Las hojas y la corteza te ayudarán a identificarlos.

– Variante: el sendero puede completarse con el sendero « Blies compartidos » (11,8 km).

– Enlaces: en Gersweiler Wald, en dirección al aeródromo, hay un enlace con el sendero « Sur les Pas des Comtes » en Frauenberg (4,6 km).

– Señalización: anillo amarillo

– Zona geográfica: El valle de Blies, donde el agua se encuentra con la historia

– Punto de salida Blies-Guersviller > 12 rue des Écoles Arboretum

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Système d’information touristique Lorrain