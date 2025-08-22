Paysages de Montjavoult Montjavoult Oise

Paysages de Montjavoult En VTT Très facile

Paysages de Montjavoult Place de l’église de Montjavoult 60240 Montjavoult Oise Hauts-de-France

Durée : 105 Distance : 8300.0 Tarif :

Au départ de l’église de Montjavoult, vous allez découvrir, sur une boucle de 7 km, les paysages authentiques du Vexin-Thelle et de la butte classée de Montjavoult. A travers les bois et les champs, découvrez des points de vue inattendus et remarquables. Savez-vous que des artistes résident dans le village !

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paysages de Montjavoult

Starting from the church of Montjavoult, you will discover, on a loop of 7 km, the authentic landscapes of the Vexin-Thelle and the classified hill of Montjavoult. Through woods and fields, discover unexpected and remarkable viewpoints. Did you know that artists live in the village!

Deutsch : Paysages de Montjavoult

Ausgehend von der Kirche in Montjavoult entdecken Sie auf einem 7 km langen Rundweg die authentischen Landschaften des Vexin-Thelle und den unter Denkmalschutz stehenden Hügel von Montjavoult. Durch Wälder und über Felder entdecken Sie unerwartete und bemerkenswerte Aussichtspunkte. Wussten Sie, dass im Dorf auch Künstler wohnen!

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Montjavoult, scoprirete, su un percorso di 7 km, i paesaggi autentici del Vexin-Thelle e la collina classificata di Montjavoult. Attraverso i boschi e i campi, scoprite punti di vista inaspettati e notevoli. Sapevate che nel villaggio vivono degli artisti?

Español : Paysages de Montjavoult

Partiendo de la iglesia de Montjavoult, descubrirá, en un bucle de 7 km, los auténticos paisajes del Vexin-Thelle y la colina clasificada de Montjavoult. A través de los bosques y los campos, descubra puntos de vista inesperados y notables. ¿Sabías que en el pueblo viven artistas?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France