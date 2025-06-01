PDIPR Boucle de Ribérac, Puy du Cros Ribérac Dordogne

PDIPR Boucle de Ribérac, Puy du Cros Place du Général de Gaulle 24600 Ribérac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Promenez-vous à Ribérac et passer rapidement de la ville à la campagne et de la campagne à la ville. Vous découvrirez au passage la jolie collégiale Notre Dame de Ribérac et le vieux lavoir des Moutilloux.

English : PDIPR Boucle de Ribérac, Puy du Cros

Take a walk in Ribérac and pass quickly from the city to the countryside and from the countryside to the city. You will discover the pretty collegiate church of Notre Dame de Ribérac and the old wash house of Moutilloux.

Deutsch : PDIPR Boucle de Ribérac, Puy du Cros

Machen Sie einen Spaziergang durch Ribérac und kommen Sie schnell von der Stadt aufs Land und vom Land in die Stadt. Nebenbei entdecken Sie die hübsche Stiftskirche Notre Dame de Ribérac und den alten Waschplatz Les Moutilloux.

Italiano :

Passeggiate a Ribérac e passate rapidamente dalla città alla campagna e dalla campagna alla città. Scoprirete la graziosa chiesa collegiata di Notre Dame de Ribérac e l’antico lavatoio di Moutilloux.

Español : PDIPR Boucle de Ribérac, Puy du Cros

Pasee por Ribérac y pase rápidamente de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. Descubrirá la bonita colegiata de Notre Dame de Ribérac y el antiguo lavadero de Moutilloux.

