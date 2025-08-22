Pêche Plan d’eau de Carcenac-Peyralès Baraqueville Aveyron

Pêche Plan d’eau de Carcenac-Peyralès

Pêche Plan d’eau de Carcenac-Peyralès Lieu-dit Carcenac Peyralès 12160 Baraqueville Aveyron Occitanie

Plan d’eau au calme tout en étant proche de la ville de Baraqueville…

https://www.pecheaveyron.fr/ +33 5 65 68 41 52

English : Fishing Pond of Carcenac-Peyralès

Quiet pond however close to the town of Baraqueville…

Deutsch :

Wasserfläche in ruhiger Lage und doch in der Nähe der Stadt Baraqueville…

Italiano :

Un lago tranquillo vicino alla città di Baraqueville…

Español :

Un lago tranquilo cerca de la ciudad de Baraqueville…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par ADT Aveyron