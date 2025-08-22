Pêche Plan d’eau de Carcenac-Peyralès Baraqueville Aveyron
Pêche Plan d’eau de Carcenac-Peyralès
Pêche Plan d’eau de Carcenac-Peyralès Lieu-dit Carcenac Peyralès 12160 Baraqueville Aveyron Occitanie
Plan d’eau au calme tout en étant proche de la ville de Baraqueville…
https://www.pecheaveyron.fr/ +33 5 65 68 41 52
English : Fishing Pond of Carcenac-Peyralès
Quiet pond however close to the town of Baraqueville…
Deutsch :
Wasserfläche in ruhiger Lage und doch in der Nähe der Stadt Baraqueville…
Italiano :
Un lago tranquillo vicino alla città di Baraqueville…
Español :
Un lago tranquilo cerca de la ciudad de Baraqueville…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par ADT Aveyron