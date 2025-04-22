Pêcher à l’Etang de Born SALAGANC CLAIRVIVRE depuis la cité de clairvivre à l’étang de born Salagnac Dordogne

Pêcher à l’Etang de Born SALAGANC CLAIRVIVRE depuis la cité de clairvivre à l’étang de born 1 Place du Château 24160 Salagnac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

La cité de Clairvivre, véritable ville en pleine campagne, fut créée de toutes pièces pour lutter contre la tuberculose, avec son grand hôtel bâti sur le modèle d’un palace des années 30, son hôpital, ses pavillons, sa station d’épuration, ses écoles, ses routes et commerces

The city of Clairvivre, a real city in the countryside, was created from scratch to fight against tuberculosis, with its large hotel built on the model of a 1930s palace, its hospital, its pavilions, its water treatment plant, its schools, its roads and shops

Die Siedlung Clairvivre, eine echte Stadt auf dem Land, wurde aus dem Nichts geschaffen, um die Tuberkulose zu bekämpfen, mit einem großen Hotel, das nach dem Vorbild eines Palastes aus den 1930er Jahren gebaut wurde, einem Krankenhaus, Pavillons, einer Kläranlage, Schulen, Straßen und Geschäften

La città di Clairvivre, una vera e propria città di campagna, è stata creata dal nulla per combattere la tubercolosi, con il suo grande albergo costruito sul modello di un palazzo degli anni ’30, il suo ospedale, i suoi padiglioni, il suo impianto di trattamento delle acque, le sue scuole, le sue strade e i suoi negozi

La ciudad de Clairvivre, una auténtica ciudad en el campo, se creó de la nada para luchar contra la tuberculosis, con su gran hotel construido según el modelo de un palacio de los años 30, su hospital, sus pabellones, su depuradora, sus escuelas, sus carreteras y sus comercios

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine