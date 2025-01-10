Pêcher dans les eaux vives de la Dronne Sentier le Saut du Chalard Champs-Romain Dordogne

Pêcher dans les eaux vives de la Dronne Sentier le Saut du Chalard Champs-Romain Dordogne vendredi 1 août 2025.

Pêcher dans les eaux vives de la Dronne Sentier le Saut du Chalard A pieds Difficulté moyenne

Pêcher dans les eaux vives de la Dronne Sentier le Saut du Chalard 24470 Champs-Romain Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Le Saut du Chalard est un endroit étonnant et rafraichissant. Frais comme la Dronne, rivière qui vient ici se frayer un passage entre les blocs de granit, prenant des airs de torrent.

Difficulté moyenne

+33 5 53 56 25 50

English : Pêcher dans les eaux vives de la Dronne Sentier le Saut du Chalard

The « Saut du Chalard » is a surprising and refreshing place. Fresh as the Dronne, a river that comes here to cut a path between the granite blocks, taking on the air of a torrent.

Deutsch : Pêcher dans les eaux vives de la Dronne Sentier le Saut du Chalard

Der « Saut du Chalard » ist ein erstaunlicher und erfrischender Ort. Frisch wie die Dronne, ein Fluss, der sich hier seinen Weg zwischen den Granitblöcken bahnt und dabei die Züge eines Wildbachs annimmt.

Italiano :

Il « Saut du Chalard » è un luogo sorprendente e rinfrescante. Fresco come la Dronne, il fiume che arriva qui per tagliare un sentiero tra i blocchi di granito, assumendo l’aria di un torrente.

Español : Pêcher dans les eaux vives de la Dronne Sentier le Saut du Chalard

El « Saut du Chalard » es un lugar sorprendente y refrescante. Fresco como el Dronne, el río que viene aquí a abrirse camino entre los bloques de granito, tomando el aire de un torrente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine