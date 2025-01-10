Périgueux en écomobilité Quand Périgueux s’appelait Vesunna Périgueux Dordogne

Durée : Distance : 1000.0

Périgueux, capitale du Périgord, est labellisée ville fleurie avec 4 fleurs mais également Ville d’Art et d’Histoire. Elle possède 44 monuments classés ou inscrits aux Monuments Historiques, dont la cathédrale Saint Front qui est également inscrite au Patrimoine mondiale de l’Unesco.

+33 5 53 53 10 63

English : Périgueux en écomobilité Quand Périgueux s’appelait Vesunna

Périgueux, capital of the Périgord, is labeled as a flowery city with 4 flowers but also as a City of Art and History. It has 44 monuments classified or registered as Historic Monuments, including the Saint Front cathedral which is also registered as a World Heritage Site by UNESCO.

Deutsch : Périgueux en écomobilité Quand Périgueux s’appelait Vesunna

Périgueux, die Hauptstadt des Périgord, ist eine Blumenstadt mit vier Blumen und eine Stadt der Kunst und Geschichte. Die Stadt besitzt 44 Denkmäler, die unter Denkmalschutz stehen, darunter die Kathedrale Saint Front, die auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Italiano :

Périgueux, capoluogo del Périgord, è una città fiorita con 4 fiori ed è anche una città d’arte e di storia. Ha 44 monumenti elencati o registrati come monumenti storici, tra cui la Cattedrale di Saint Front, che è anche iscritta al Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Español : Périgueux en écomobilité Quand Périgueux s’appelait Vesunna

Périgueux, capital del Périgord, es una ciudad florida con 4 flores y es también una Ciudad de Arte e Historia. Cuenta con 44 monumentos catalogados o inscritos como Monumentos Históricos, entre ellos la catedral de Saint Front, que también está inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine