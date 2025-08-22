PERTUIS Sur le pays d’Aigues à vélo (Ouest) Pertuis Vaucluse
PERTUIS Sur le pays d’Aigues à vélo (Ouest) 84120 Pertuis Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 330 Distance : 64130.0 Tarif :
Grande boucle du sud Luberon, sur la partie ouest de l’itinéraire Le pays d’Aigues à vélo ; un régal entre vignes et châteaux !
English :
A large loop of the south Luberon, on the western part of the route Le Pays d’Aigues à vélo ; A serious treat amongst vineyards and castles!
Deutsch :
Große Schleife im südlichen Luberon, auf dem westlichen Teil der Route Le pays d’Aigues à vélo ; ein Genuss zwischen Weinbergen und Schlössern!
Italiano :
Grande giro del Luberon meridionale, nella parte occidentale dell’itinerario Le pays d’Aigues à vélo ; una delizia tra vigneti e castelli!
Español :
Gran bucle del sur del Luberon, en la parte occidental del itinerario Le pays d’Aigues à vélo ; ¡una delicia entre viñedos y castillos!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-25 par Provence Tourisme Parc Naturel Régional du Luberon