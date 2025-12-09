Petit Balcon Métabief Doubs
Petit Balcon Métabief Doubs vendredi 1 mai 2026.
Petit Balcon A pieds Difficulté moyenne
Petit Balcon Place Xavier Authier, Métabief 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4510.0 Tarif :
Vue panoramique sur la vallée du Bief Rouge, Métabief.
Difficulté moyenne
English :
Panoramic view of the Bief Rouge valley, Métabief.
Deutsch :
Panoramablick auf das Tal des Bief Rouge, Métabief.
Italiano :
Vista panoramica della valle del Bief Rouge, Métabief.
Español :
Vista panorámica del valle del Bief Rouge, Métabief.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data