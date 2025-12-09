Petit Balcon Métabief Doubs

Petit Balcon A pieds Difficulté moyenne

Petit Balcon Place Xavier Authier, Métabief 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4510.0 Tarif :

Vue panoramique sur la vallée du Bief Rouge, Métabief.

https://explore.doubs.fr/trek/250

English :

Panoramic view of the Bief Rouge valley, Métabief.

Deutsch :

Panoramablick auf das Tal des Bief Rouge, Métabief.

Italiano :

Vista panoramica della valle del Bief Rouge, Métabief.

Español :

Vista panorámica del valle del Bief Rouge, Métabief.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data