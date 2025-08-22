Petit parcours Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe

Petit parcours

Petit parcours 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 5500.0 Tarif :

Ce petit parcours de 5km vous invite à découvrir les bourgs de Bernay et Neuvy-en-Champagne

English :

This short 5km route invites you to discover the towns of Bernay and Neuvy-en-Champagne

Deutsch :

Diese kurze Strecke von 5 km lädt Sie ein, die Dörfer Bernay und Neuvy-en-Champagne zu entdecken

Italiano :

Questo breve percorso di 5 km attraversa le città mercato di Bernay e Neuvy-en-Champagne

Español :

Esta corta ruta de 5 km atraviesa las ciudades mercado de Bernay y Neuvy-en-Champagne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par eSPRIT Pays de la Loire