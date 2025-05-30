Petit sentier de la Narse de Nouvialle Valuéjols Cantal
Petit sentier de la Narse de Nouvialle Valuéjols Cantal vendredi 1 août 2025.
Petit sentier de la Narse de Nouvialle
Petit sentier de la Narse de Nouvialle Aire de jeux 15300 Valuéjols Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier permettant de découvrir la narse de Nouvialle et notamment la faune et la flore endémiques des zones humides de la Planèze.
https://www.pays-saint-flour.fr/ +33 4 71 60 22 50
English :
Discover the Nouvialle narse and the flora and fauna endemic to the Planèze wetlands.
Deutsch :
Pfad, auf dem man die Narse de Nouvialle und insbesondere die endemische Fauna und Flora der Feuchtgebiete der Planèze entdecken kann.
Italiano :
Un percorso alla scoperta della Nouvialle narse e, in particolare, della flora e della fauna endemica delle zone umide della Planèze.
Español :
Un sendero para descubrir el narse de Nouvialle y, en particular, la flora y la fauna endémicas de los humedales de Planèze.
