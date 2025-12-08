Petit sentier de la narse de Pierrefitte Talizat Cantal

Petit sentier de la narse de Pierrefitte

Petit sentier de la narse de Pierrefitte 15170 Talizat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

La narse de Pierrefitte à Talizat est un lieu connu de nombreux amoureux des oiseaux. À longueur d’année le site abrite diverses espèces, de passage le temps de se reposer, ou bien y ayant fait leur site de vie.

https://talizat.fr/narse-de-pierrefitte/ +33 4 71 60 22 50

English :

The narse de Pierrefitte in Talizat is a well-known spot for many bird lovers. Year-round, the site is home to a variety of species, either passing through to rest or having made it their home.

Deutsch :

Die Narse de Pierrefitte in Talizat ist ein bekannter Ort für viele Vogelliebhaber. Hier leben das ganze Jahr über verschiedene Arten, die entweder nur auf der Durchreise sind, um sich auszuruhen, oder die hier ihren Lebensraum gefunden haben.

Italiano :

La narse de Pierrefitte a Talizat è un luogo noto a molti appassionati di uccelli. Durante tutto l’anno, il sito ospita una varietà di specie, di passaggio per riposare o che hanno fatto della zona la loro casa.

Español :

El nadar de Pierrefitte, en Talizat, es un lugar muy conocido para muchos amantes de las aves. Durante todo el año, el lugar alberga una gran variedad de especies, ya sea de paso para descansar o que han hecho de la zona su hogar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme