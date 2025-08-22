Petite boucle de Margilley Champlitte Haute-Saône

Petite boucle de Margilley En VTT assistance électrique Facile

Petite boucle de Margilley Village de Margilley 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Durant cette balade, vous aurez l’occasion de découvrir le village de Margilley ainsi que son patrimoine. Vous aurez une vue panoramique sur le Salon, les villages alentours et les vignes.

Facile

http://www.entresaoneetsalon.fr/ +33 3 84 67 67 19

English :

During this walk, you’ll discover the village of Margilley and its heritage. You’ll have a panoramic view of the Salon, the surrounding villages and the vineyards.

Deutsch :

Während dieser Wanderung haben Sie die Gelegenheit, das Dorf Margilley sowie sein Kulturerbe zu entdecken. Sie werden einen Panoramablick auf den Salon, die umliegenden Dörfer und die Weinberge haben.

Italiano :

Durante questa passeggiata, avrete l’opportunità di scoprire il villaggio di Margilley e il suo patrimonio. Avrete una vista panoramica del Salone, dei villaggi circostanti e dei vigneti.

Español :

Durante este paseo, tendrá la oportunidad de descubrir el pueblo de Margilley y su patrimonio. Tendrá una vista panorámica del Salón, los pueblos de los alrededores y los viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data