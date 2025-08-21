Petite virée sur la Sainte-Baume Aubagne Bouches-du-Rhône

Petite virée sur la Sainte-Baume

Petite virée sur la Sainte-Baume 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 120 Distance : 43800.0 Tarif :

Si l’envie vous prend de gravir l’Espigoulier sans une préparation de champion ? Ce circuit est fait pour vous.

http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98

English :

Would you like to climb the Espigoulier without the preparation of a champion? Then this tour is for you.

Deutsch :

Wenn Sie Lust haben, den Espigoulier ohne die Vorbereitung eines Champions zu besteigen? Dann ist diese Tour genau das Richtige für Sie.

Italiano :

Se volete scalare l’Espigoulier senza una preparazione da campioni? Questo tour è per voi.

Español :

¿Si quieres subir el Espigoulier sin una preparación de campeón? Este tour es para ti.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-17 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile