Petits Monts et Vaudrampont Saint-Jean-aux-Bois Oise

Petits Monts et Vaudrampont A pieds Facile

Petits Monts et Vaudrampont Parking de l’Arboretum ou Parking du Chemin du Ru 60350 Saint-Jean-aux-Bois Oise Hauts-de-France

Durée : 105 Distance : 5600.0 Tarif :

La forêt de Compiègne est l’un des plus beaux massifs forestiers du nord de la France. D’une superficie de plus de 13000 hectares, elle déploie autour de reliefs parfois accentués ses beaux arbres.

L’Abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois est l’un des joyaux architecturaux de ce village pittoresque. Vous pourrez admirer la superbe porte fortifiée ainsi que la Rue des Abbesses avec son enfilade de maisonnettes historiques qui était autrefois destinée à loger le personnel laïque de l’abbaye.

Facile

English : Petits Monts et Vaudrampont

The Compiègne forest is one of the most beautiful forest massifs in northern France. With a surface area of over 13,000 hectares, it unfurls its beautiful trees around reliefs that are sometimes accentuated.

The Abbey Church of Saint-Jean-aux-Bois is one of the architectural gems of this picturesque village. Admire the superb fortified gateway and the Rue des Abbesses, with its string of historic cottages that once housed the abbey’s lay staff.

Deutsch : Petits Monts et Vaudrampont

Der Wald von Compiègne ist eines der schönsten Waldgebiete Nordfrankreichs. Mit einer Fläche von mehr als 13.000 Hektar entfaltet er seine schönen Bäume rund um die teilweise stark ausgeprägten Reliefs.

Die Abteikirche von Saint-Jean-aux-Bois ist eines der architektonischen Schmuckstücke dieses malerischen Dorfes. Sie können das wunderschöne befestigte Tor sowie die Rue des Abbesses mit ihrer Aneinanderreihung historischer Häuschen bewundern, die einst dazu dienten, das weltliche Personal der Abtei zu beherbergen.

Italiano :

La Foresta di Compiègne è una delle più belle foreste del nord della Francia. Con una superficie di oltre 13.000 ettari, la foresta dispiega i suoi splendidi alberi su un terreno a volte accidentato.

La chiesa abbaziale di Saint-Jean-aux-Bois è uno dei gioielli architettonici di questo pittoresco villaggio. Si può ammirare la superba porta fortificata e la Rue des Abbesses, con la sua serie di cottage storici un tempo utilizzati per ospitare il personale laico dell’abbazia.

Español : Petits Monts et Vaudrampont

El bosque de Compiègne es uno de los más bellos del norte de Francia. Con una superficie de más de 13.000 hectáreas, el bosque despliega sus hermosos árboles por un terreno a veces accidentado.

La iglesia abacial de Saint-Jean-aux-Bois es una de las joyas arquitectónicas de este pintoresco pueblo. Podrá admirar la magnífica puerta fortificada y la rue des Abbesses, con su hilera de casas de campo históricas utilizadas antaño para alojar al personal laico de la abadía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par SIM Hauts-de-France