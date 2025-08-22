Pinterville histoire et nature Pinterville Eure

Pinterville histoire et nature

Pinterville histoire et nature parking de l’église 27400 Pinterville Eure Normandie

Durée : 180 Distance : 8900.0 Tarif :

Cette promenade vous révèle un charmant village au caractère champêtre, son église, son château et ses coquettes demeures. Partez à la découverte de ses plaines, coteaux et forêts qui vous enchanteront, tout en photographiant la faune et le flore des sous-bois et la multitude de variétés d’orchidées sauvages; nichées dans les fossés en bordure de forêt.

+33 2 32 40 04 41

English : Pinterville histoire et nature

This walk reveals a charming village with a rural character, its church, its castle and its charming houses. Discover its plains, hillsides and forests which will enchant you, while photographing the fauna and flora of the undergrowth and the multitude of varieties of wild orchids; nestled in the ditches at the edge of the forest.

Deutsch :

Dieser Spaziergang führt Sie durch ein charmantes Dorf mit ländlichem Charakter, seiner Kirche, seinem Schloss und seinen hübschen Häusern. Entdecken Sie die Ebenen, Hügel und Wälder, die Sie verzaubern werden, während Sie die Fauna und Flora des Unterholzes und die vielen verschiedenen Arten wilder Orchideen, die in den Gräben am Waldrand nisten, fotografieren.

Italiano :

Questa passeggiata rivela un incantevole villaggio dal carattere rurale, la sua chiesa, il suo castello e le sue incantevoli case. Scoprite le pianure, le colline e le foreste che vi incanteranno, fotografando la fauna e la flora del sottobosco e la moltitudine di varietà di orchidee selvatiche, annidate nei fossi ai margini della foresta.

Español :

Este paseo nos descubre un encantador pueblo de carácter rural, su iglesia, su castillo y sus encantadoras casas. Descubra sus llanuras, laderas y bosques que le encantarán, mientras fotografía la fauna y la flora del sotobosque y la multitud de variedades de orquídeas silvestres; anidadas en las zanjas al borde del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme