Piste de la Haute Route du Sel La Brigue Alpes-Maritimes

Piste de la Haute Route du Sel 06430 La Brigue Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cette route mythique suit les crêtes de la frontière italo-française empruntant des lacets et passages spectaculaires. Accessible côté français à partir des villages de La Brigue et Tende et côté italien par Limone, Briga Alta, Triora et Pigna.

https://www.altaviadelsale.com/fra/#inline-auto985 +33 4 83 93 95 49

English : The high salt road

This mythical route follows the ridges of the Italian-French border passes of La Liguria using spectacular laces and passages. Access on the French side from the villages of La Brigue and Tende and on the Italian side by Limone, Briga Alta, Triora and Pigna.

Deutsch :

Diese mythische Straße folgt den Kämmen der italienisch-französischen Grenze und führt über spektakuläre Serpentinen und Passagen. Sie ist auf der französischen Seite von den Dörfern La Brigue und Tende aus zugänglich und auf der italienischen Seite über Limone, Briga Alta, Triora und Pigna.

Italiano :

Questo mitico percorso segue le creste del confine italo-francese passado da

paesaggi e scorci spettacolari. Accessibili sul lato francese a partire dai villaggi di La Brigue e Tende e sul lato italiano da Limone, Briga Alta, Triora e Pigna.

Español :

Esta mítica ruta recorre las crestas de la frontera italo-francesa a través de espectaculares giros y vueltas. Se puede acceder por la parte francesa desde los pueblos de La Brigue y Tende y por la parte italiana a través de Limone, Briga Alta, Triora y Pigna.

