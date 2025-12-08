Piste de ski de fond La Lochère Bussang Vosges

Piste de ski de fond La Lochère Adultes Ski de fond Difficulté moyenne

Piste La Lochère piste bleue départ parking de ski de fond de Rochelotte, au-dessus du Centre de vacances Azureva. Distance 10.5km. Dénivelé +100m. Itinéraire en aller-retour. Accès gratuit. Le tracé Gpx ainsi que la carte des pistes du domaine de Rochelotte sont téléchargeables ci-dessus.

https://www.ballons-hautes-vosges.com/ +33 3 56 11 00 90

English :

Piste La Lochère blue piste departure from Rochelotte cross-country skiing car park, above the Azureva Holiday Centre. Distance: 10.5km. Difference in altitude: +100m. Round trip itinerary. Free access. The Gpx route and the piste map of the Rochelotte area can be downloaded above.

Deutsch :

Piste La Lochère: Blaue Piste Start Langlaufparkplatz Rochelotte, oberhalb des Azureva-Ferienzentrums. Distanz: 10,5 km. Höhenunterschied: +100m. Strecke in Hin- und Rückrichtung. Der Zugang ist kostenlos. Der Gpx-Track sowie die Karte der Pisten des Skigebiets Rochelotte können oben heruntergeladen werden.

Italiano :

Sentiero La Lochère: sentiero blu partenza dal parcheggio dello sci di fondo di Rochelotte, sopra il centro vacanze Azureva. Distanza: 10,5 km. Dislivello: +100 m. Itinerario di andata e ritorno. Accesso libero. Il percorso Gpx e la mappa dell’area sciistica di Rochelotte possono essere scaricati qui sopra.

Español :

Sendero de la Lochère: sendero azul salida desde el aparcamiento de esquí de fondo de Rochelotte, por encima del centro de vacaciones Azureva. Distancia: 10,5 km. Diferencia de altitud: +100m. Itinerario de ida y vuelta. Acceso gratuito. La ruta Gpx y el mapa de la zona de esquí de Rochelotte se pueden descargar arriba.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Système d’information touristique Lorrain