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Piste verte Jules Fréchard Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Piste verte Jules Fréchard Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Piste verte Jules Fréchard Sainte-Marie-aux-Mines

Adresse : Sainte-Marie-aux-Mines

Ville : 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : lundi 31 décembre 2029

Piste verte Jules Fréchard

Piste verte Jules Fréchard 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Grand Est

Durée : 15 Distance : 1600.0 Tarif :

http://www.valdargent-tourisme.fr/   +33 3 89 58 80 50

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-08 par Système d’informations touristique Alsace

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