Plaine et vallée de l’Yerre Vald’Yerre Eure-et-Loir

Plaine et vallée de l’Yerre A cheval

Plaine et vallée de l’Yerre Le pont foulon 28290 Vald’Yerre Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 285 Distance : 35000.0 Tarif :

Ce beau circuit offre des paysages variés entre les collines du Perche et la plaine de Beauce, à la frontière du Loir-et-Cher. Vous terminerez cette promenade par la découverte de l’élégant château de Courtalain.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef43952a6ed9/plaine-et-vallee-de-lyerre

English :

This beautiful circuit offers varied landscapes between the hills of the Perche and the plain of Beauce, at the border of the Loir-et-Cher. You will finish this walk by discovering the elegant castle of Courtalain.

Deutsch :

Diese schöne Strecke bietet abwechslungsreiche Landschaften zwischen den Hügeln des Perche und der Ebene von Beauce an der Grenze zum Loir-et-Cher. Sie beenden diese Wanderung mit der Entdeckung des eleganten Schlosses von Courtalain.

Italiano :

Questo bellissimo circuito offre paesaggi variegati tra le colline del Perche e la pianura di Beauce, al confine con il Loir-et-Cher. La passeggiata si conclude con la visita all’elegante castello di Courtalain.

Español :

Este hermoso circuito ofrece paisajes variados entre las colinas del Perche y la llanura de Beauce, en la frontera con el Loir-et-Cher. El paseo termina con una visita al elegante castillo de Courtalain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire