Plaines et vallées du Dunois Châteaudun Eure-et-Loir

Plaines et vallées du Dunois Châteaudun Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

Plaines et vallées du Dunois A cheval

Plaines et vallées du Dunois Chemin Saint Martin 28200 Châteaudun Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 43000.0 Tarif :

Cette longue promenade à proximité de Châteaudun vous invitera à découvrir les plaisirs de la vallée du Loir. Vous remarquerez les nombreux moulins à eaux, témoins de l’activité industrielle au siècle dernier, sans oublier le remarquable château de Montigny-le-Gannelon.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef4392d2baba/plaines-et-vallees-du-dunois

English :

This long walk near Châteaudun will invite you to discover the pleasures of the Loir valley. You will notice the numerous water mills, witnesses of the industrial activity of the last century, without forgetting the remarkable castle of Montigny-le-Gannelon.

Deutsch :

Dieser lange Spaziergang in der Nähe von Châteaudun lädt Sie dazu ein, die Freuden des Loir-Tals zu entdecken. Sie werden die zahlreichen Wassermühlen bemerken, die von der industriellen Aktivität im letzten Jahrhundert zeugen, und nicht zu vergessen das bemerkenswerte Schloss von Montigny-le-Gannel

Italiano :

Questa lunga passeggiata nei pressi di Châteaudun vi inviterà a scoprire i piaceri della valle del Loir. Noterete i numerosi mulini ad acqua, testimoni dell’attività industriale del secolo scorso, senza dimenticare il notevole castello di Montigny-le-Gannelon.

Español :

Este largo paseo cerca de Châteaudun le invitará a descubrir los placeres del valle del Loir. Observará los numerosos molinos de agua, testigos de la actividad industrial del siglo pasado, sin olvidar el notable castillo de Montigny-le-Gannelon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-08 par SIT Centre-Val de Loire