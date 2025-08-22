PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME Du sentier Merveilleux à l’oratoire de Miette Saint-Zacharie Var
PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME Du sentier Merveilleux à l’oratoire de Miette 83640 Saint-Zacharie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 180 Distance : 10780.0 Tarif :
Une randonnée tout public pour découvrir milieux forestiers et karstiques avec la montagne Sainte-Baume en toile de fond.
English :
Deutsch :
Eine Wanderung für alle Altersgruppen, um Wald- und Karstmilieus mit dem Berg Sainte-Baume im Hintergrund zu entdecken.
Italiano :
Una passeggiata per tutte le età alla scoperta di ambienti forestali e carsici, con la montagna Sainte-Baume come sfondo.
Español :
Un paseo para todas las edades para descubrir entornos forestales y kársticos, con la montaña Sainte-Baume como telón de fondo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc naturel régional de la Sainte-Baume