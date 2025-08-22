PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME Le Pic de Bertagne Saint-Zacharie Var
PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME Le Pic de Bertagne 83640 Saint-Zacharie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 240 Distance : 9940.0 Tarif :
Faites l’ascension du point culminant des Bouches-du-Rhône et offrez-vous un spectaculaire panorama, de la mer Méditerranée aux Alpes.
English :
Deutsch :
Besteigen Sie den höchsten Punkt des Départements Bouches-du-Rhône und genießen Sie einen spektakulären Ausblick vom Mittelmeer bis zu den Alpen.
Italiano :
Salite sul punto più alto delle Bouches-du-Rhône e godetevi un panorama spettacolare, dal Mar Mediterraneo alle Alpi.
Español :
Suba al punto más alto de Bouches-du-Rhône y disfrute de un panorama espectacular, desde el mar Mediterráneo hasta los Alpes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc naturel régional de la Sainte-Baume