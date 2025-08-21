Plan d’eau de Cantoin (lâchers de truites) Cantoin Aveyron

Plan d’eau de Cantoin (lâchers de truites)

Plan d’eau de Cantoin (lâchers de truites) 12420 Cantoin Aveyron Occitanie

Très joli plan d’eau typique de l’Aubrac.

English :

A very pretty lake, typical of the Aubrac region.

Deutsch :

Sehr schöner, für die Aubrac typischer Wasserlauf.

Italiano :

Un lago molto bello, tipico della regione di Aubrac.

Español :

Un lago muy bonito, típico de la región de Aubrac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-07 par ADT Aveyron