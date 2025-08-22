Plan d’eau de la Fage à Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Aveyron
Plan d’eau de la Fage à Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Plan d’eau de la Fage à Lacroix-Barrez
Plan d’eau de la Fage à Lacroix-Barrez 12600 Lacroix-Barrez Aveyron Occitanie
petit plan d’eau à proximité du village
English :
small lake near the village
Deutsch :
kleiner Teich in der Nähe des Dorfes
Italiano :
piccolo lago vicino al villaggio
Español :
pequeño lago cerca del pueblo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-28 par ADT Aveyron