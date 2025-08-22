Plan d’eau des Bruyères près de Bertholène Bertholène Aveyron

Plan d’eau des Bruyères près de Bertholène

Plan d’eau des Bruyères près de Bertholène 12310 Bertholène Aveyron Occitanie

Magnifique plan d’eau au coeur des Palanges commune de Bertholène.

English :

Magnificent lake in the heart of the Palanges commune of Bertholène.

Deutsch :

Wunderschöne Wasserfläche im Herzen von Les Palanges Gemeinde Bertholène.

Italiano :

Magnifico lago nel cuore del comune di Palanges di Bertholène.

Español :

Magnífico lago en el corazón de la comuna de Palanges de Bertholène.

