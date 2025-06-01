Plan du Bouc Les Chapelets Champagny-en-Vanoise Savoie

Plan du Bouc Les Chapelets Champagny-en-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.

Plan du Bouc Les Chapelets

Plan du Bouc Les Chapelets Gare supérieure de la télécabine 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Très bel itinéraire, de descente principalement, avec des jolies vues aériennes et dégagées sur Champagny le bas et Champagny le Haut.

Attention chiens interdits

https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55

English : Plan du Bouc Les Chapelets

Very nice itinerary, mainly downhill, with nice aerial views over Champagny le bas and Champagny le Haut.

Warning: dogs are not allowed

Deutsch : Plan du Bouc Les Chapelets

Sehr schöne Route, hauptsächlich bergab, mit schönen luftigen und freien Ausblicken auf Champagny le bas und Champagny le Haut.

Achtung: Hunde verboten

Italiano :

Un bel percorso, prevalentemente in discesa, con belle viste aeree su Champagny le bas e Champagny le Haut.

Attenzione: i cani non sono ammessi

Español :

Una hermosa ruta, principalmente cuesta abajo, con preciosas vistas aéreas sobre Champagny le bas y Champagny le Haut.

Advertencia: no se admiten perros

