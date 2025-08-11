Poey-de-Lescar Chemin de Malapet Poey-de-Lescar Pyrénées-Atlantiques

Poey-de-Lescar Chemin de Malapet Clos de la rivière 64230 Poey-de-Lescar Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

La facilité du parcours vous permettra de profiter au maximum de la vue sur les Pyrénées. Vous évoluerez entre les champs cultivés grâce aux chemins en sous bois et petites routes de campagne.

Départ Parking de la Mairie Clos de la rivière Poey-de-Lescar

Balisage Jaune Pédestre (n°13)

Très facile

http://www.rando-pau.com/ +33 5 59 27 27 08

English : Poey-de-Lescar Chemin de Malapet

The ease of the route will allow you to make the most of the view of the Pyrenees.

You will evolve between the cultivated fields thanks to the paths in the undergrowth and small country roads.

Departure: Town Hall car park Clos de la rivière Poey-de-Lescar

Yellow Pedestrian Marks (n°13)

Deutsch : Poey-de-Lescar Chemin de Malapet

Die einfache Strecke ermöglicht es Ihnen, die Aussicht auf die Pyrenäen zu genießen. Sie bewegen sich zwischen bewirtschafteten Feldern dank der Wege im Unterholz und der kleinen Landstraßen.

Start: Parkplatz des Rathauses Clos de la rivière Poey-de-Lescar

Gelbe Markierung Wanderer (Nr. 13)

Italiano :

La facilità del percorso vi permetterà di godere al massimo della vista sui Pirenei. Vi muoverete tra i campi coltivati grazie ai sentieri nel sottobosco e alle piccole strade di campagna.

Punto di partenza: Parcheggio del Municipio Clos de la rivière Poey-de-Lescar

Segnaletica pedonale gialla (n°13)

Español : Poey-de-Lescar Chemin de Malapet

La facilidad de la ruta te permitirá aprovechar al máximo la vista de los Pirineos.

Caminarás entre los campos de cultivo gracias a los caminos en el sotobosque y pequeños caminos rurales.

Inicio: Aparcamiento del Ayuntamiento Clos de la rivière Poey-de-Lescar

Señalización peatonal amarilla n°13

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine