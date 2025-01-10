Poey-de-Lescar La Vallée de l’Ousse Poey-de-Lescar Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 4690.0 Tarif :

Randonnée dans la campagne à travers la vallée de l’Ousse.

Départ Parking de la mairie Le clos de la rivière Poey de Lescar

Balisage Jaune Pédestre (n°15)

http://www.rando-pau.com/ +33 5 59 27 27 08

English : Poey-de-Lescar La Vallée de l’Ousse

Hiking in the countryside through the Ousse valley.

Departure Car park of the town hall Le clos de la rivière Poey de Lescar

Yellow Pedestrian Beaconing (n°15)

Deutsch : Poey-de-Lescar La Vallée de l’Ousse

Wanderung durch die Landschaft durch das Tal des Flusses Ousse.

Start: Parkplatz des Rathauses Le clos de la rivière Poey de Lescar

Gelbe Markierung Wanderer (Nr. 15)

Italiano :

Escursione in campagna attraverso la valle dell’Ousse.

Punto di partenza Parcheggio del municipio Le clos de la rivière Poey de Lescar

Segnaletica pedonale gialla (n°15)

Español : Poey-de-Lescar La Vallée de l’Ousse

Caminata por el campo a través del valle de Ousse.

Punto de partida Aparcamiento del ayuntamiento Le clos de la rivière Poey de Lescar

Señalización peatonal amarilla (n°15)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine