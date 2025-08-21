Pointe noire de Pormenaz au départ de Plaine-Joux Servoz Haute-Savoie
Pointe noire de Pormenaz au départ de Plaine-Joux Servoz Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Pointe noire de Pormenaz au départ de Plaine-Joux
Pointe noire de Pormenaz au départ de Plaine-Joux 74190 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un prolongement à la balade du Lac de Pormenaz pour bénéficier d’un superbe panorama !
English : Pointe noire de Pormenaz from Plaine-Joux
An extension of the Lac de Pormenaz walk to enjoy a superb panorama!
Deutsch : Schwarze Spitze von Pormenaz ab Plaine-Joux
Eine Verlängerung der Wanderung zum Lac de Pormenaz, um von einem herrlichen Panorama zu profitieren!
Italiano :
Un’estensione della passeggiata del Lac de Pormenaz, che offre una vista panoramica superba!
Español :
Una prolongación del paseo del lago de Pormenaz que ofrece magníficas vistas panorámicas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme