Points de vues des Beaux-Monts Compiègne Oise

Ce parcours de découverte part du carrefour du Tréan, marqué de l’empreinte des Rois et Empereurs qui y ont résidé, et traverse l’immense forêt royale de Compiègne. Ce parcours se greffe sur l’Allée des Beaux-Monts longue de 5 kilomètres sur environ 60 mètres de large, qui relie la forêt au château de Compiègne. Créée en 1810 et achevée en 1853 sur ordre de Napoléon III, l’allée visait à reproduire la perspective de Schönbrunn près de Vienne, le palais d’été de la dynastie austro-hongroise dont Marie Louise, l’épouse de l’Empereur était issue.

Le parcours du site naturel des Beaux Monts valorise la découverte de peuplements de très vieux chênes et hêtres, ainsi qu’une faune et une flore exceptionnelles de niveau national et européen. A découvrir le Panorama du Belvédère avec une vue splendide sur la forêt et le château impérial en arrière-plan. Un parcours pédagogique intitulé le Pic Mar a été implanté en 2022 sur cet itinéraire afin de faciliter la découverte de ce massif forestier

This discovery trail starts from the Tréan crossroads, marked by the imprint of the Kings and Emperors who lived there, and crosses the immense royal forest of Compiègne. This route is grafted onto the Allée des Beaux-Monts, which is 5 kilometers long and about 60 meters wide, linking the forest to the castle of Compiègne. Created in 1810 and completed in 1853 by order of Napoleon III, the path was intended to reproduce the perspective of Schönbrunn near Vienna, the summer palace of the Austro-Hungarian dynasty from which Marie Louise, the Emperor’s wife, came

The natural site of the Beaux Monts offers the discovery of very old oak and beech stands, as well as exceptional fauna and flora of national and European level. Discover the Panorama du Belvédère with a splendid view of the forest and the imperial castle in the background. A pedagogical path called the Pic Mar was set up in 2022 on this route in order to facilitate the discovery of this forest massif

Diese Entdeckungsreise beginnt an der Tréan-Kreuzung, die von den Königen und Kaisern geprägt wurde, die hier einst residierten, und führt durch den riesigen königlichen Wald von Compiègne. Dieser Weg schließt sich an die 5 km lange und etwa 60 m breite Allée des Beaux-Monts an, die den Wald mit dem Schloss von Compiègne verbindet. Die 1810 angelegte und 1853 auf Befehl von Napoleon III. fertiggestellte Allee sollte die Perspektive von Schönbrunn bei Wien nachbilden, dem Sommerpalast der österreichisch-ungarischen Dynastie, aus der Marie Louise, die Gemahlin des Kaisers, stammte.

Der Rundgang durch den Naturstandort Beaux Monts wertet die Entdeckung von sehr alten Eichen- und Buchenbeständen sowie einer außergewöhnlichen Fauna und Flora von nationalem und europäischem Niveau auf. Zu entdecken gibt es das Panorama du Belvédère mit einem herrlichen Blick auf den Wald und das kaiserliche Schloss im Hintergrund. Ein Lehrpfad mit dem Titel Pic Mar wurde 2022 auf dieser Route eingerichtet, um die Entdeckung dieses Waldmassivs zu erleichtern

Questo percorso di scoperta parte dall’incrocio di Tréan, che porta l’impronta dei re e degli imperatori che vi hanno vissuto, e attraversa l’immensa foresta reale di Compiègne. Questo percorso si collega all’Allée des Beaux-Monts, lunga 5 chilometri e larga circa 60 metri, che collega la foresta al Castello di Compiègne. Creato nel 1810 e completato nel 1853 per ordine di Napoleone III, il viale doveva riprodurre la prospettiva di Schönbrunn, vicino a Vienna, la reggia estiva della dinastia austro-ungarica da cui discendeva Maria Luisa, moglie dell’imperatore.

Il percorso naturalistico dei Beaux Monts presenta popolamenti di querce e faggi molto vecchi, oltre a una flora e una fauna eccezionali di importanza nazionale ed europea. Da non perdere il Panorama du Belvédère, con la sua splendida vista sulla foresta e il castello imperiale sullo sfondo. Nel 2022, lungo questo percorso è stato realizzato un sentiero didattico chiamato Pic Mar, per aiutare i visitatori a scoprire questo massiccio forestale

Este sendero de descubrimiento comienza en el cruce de Tréan, que lleva la huella de los Reyes y Emperadores que lo han habitado, y recorre el inmenso bosque real de Compiègne. Este recorrido enlaza con la Allée des Beaux-Monts, de 5 kilómetros de largo y unos 60 metros de ancho, que une el bosque con el castillo de Compiègne. Creada en 1810 y terminada en 1853 por orden de Napoleón III, la avenida pretendía reproducir la perspectiva de Schönbrunn, cerca de Viena, palacio de verano de la dinastía austrohúngara de la que descendía María Luisa, esposa del Emperador.

El sendero natural de los Beaux Monts presenta rodales de robles y hayas muy viejos, así como una flora y fauna excepcionales de importancia nacional y europea. No se pierda el Panorama du Belvédère, con su espléndida vista sobre el bosque y el castillo imperial al fondo. En 2022, se creó a lo largo de este recorrido un sendero pedagógico denominado Pic Mar para ayudar a los visitantes a descubrir este macizo forestal

