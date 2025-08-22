Poney Club Mornant Mornant Rhône

Poney Club Mornant

Poney Club Mornant 518 route des ollagnons 69440 Mornant Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Notre centre composé de deux manèges, est dédié à un public à partir de 3 ans, d’adolescents et d’adultes ! Notre cavalerie est adaptée à tous les niveaux. L’équipe et les poneys vous attendent pour vivre une expérience riche en partage .

https://www.poneyclubdemornant.fr/ +33 6 65 84 11 84

English :

Our center, with its two riding arenas, is designed for riders aged 3 and over, teenagers and adults! Our cavalry is adapted to all levels. Our team and ponies look forward to sharing their experience with you.

Deutsch :

Unser Zentrum, das aus zwei Reithallen besteht, ist einem Publikum ab 3 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen gewidmet! Unsere Kavallerie ist für alle Niveaus geeignet. Das Team und die Ponys erwarten Sie, um eine Erfahrung zu machen, die reich an Gemeinsamkeiten ist.

Italiano :

Il nostro centro, con le sue due arene di equitazione, è pensato per i bambini dai 3 anni in su, gli adolescenti e gli adulti! Le nostre scuderie sono adatte a tutti i livelli. Il nostro team e i nostri pony non vedono l’ora di condividere la loro esperienza con voi.

Español :

Nuestro centro, con sus dos picaderos, está pensado para niños a partir de 3 años, adolescentes y adultos Nuestros establos son aptos para todos los niveles. Nuestro equipo y nuestros ponis están deseando compartir su experiencia con usted.

