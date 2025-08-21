Pont-Sainte-Maxence à Compiègne Pont-Sainte-Maxence Oise

Pont-Sainte-Maxence à Compiègne

Pont-Sainte-Maxence à Compiègne Place Jean Perronet 60700 Pont-Sainte-Maxence Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 28000.0 Tarif :

Compiègne est cernée d’un écrin boisé qui s’étend jusqu’au château de Pierrefonds. Pour sortir de la ville à vélo, l’itinéraire longe l’Oise et côtoie les péniches. Il rejoint très vite les dizaines d’étangs issus de l’exploitation des sablières. De nombreuses bases de loisirs s’y sont déployées entre Verberie et Pontpoint téléski, pêche, baignade mais aussi observatoires pour les oiseaux ou zone de frayères pour les brochets…. C’est à Pontpoint que les vélos quittent la rivière Oise et la Route Stevenson®, pour longer l’abbaye Royale du Moncel avant de rejoindre les frondaisons de la forêt d’Halatte. La Scandibérique évolue au royaume du cerf !

Faites une halte à Pont-Sainte-Maxence pour y découvrir sa petite cité et la rivière Oise ! Également, jetez un coup d’œil à sa remarquable église Sainte-Maxence ainsi qu’au patrimoine Art-Déco de la ville !

Tout en pédalant, vous longerez les bords de l’Oise. Un très bel environnement se dessinera autour de vous avec la verdoyante vallée de l’Oise et ses agréables points de vue!

Découvrez également Compiègne avec son palais impérial, sa roseraie, ses divers musées et ses parcs !

Voie verte le long de l’Oise. Courts passages sur routes après Verberie et juste avant Pont-Ste-Maxence. Connexion à L’Avenue Verte London-Paris à Pont-Sainte-Maxence. Jalonnement EV3.

English : Pont-Sainte-Maxence à Compiègne

Compiègne is surrounded by a wooded setting that extends as far as the Château de Pierrefonds. To get out of town by bike, the route follows the river Oise, alongside the barges. It soon joins the dozens of ponds created by the exploitation of sand pits. Between Verberie and Pontpoint, numerous leisure facilities have been set up: ski lifts, fishing, swimming, birdwatching and pike spawning grounds…. It’s at Pontpoint that the bikes leave the river Oise and the Route Stevenson®, to skirt the Royal Abbey of Moncel before reaching the foliage of the Halatte forest. The Scandibérique rides through the kingdom of the stag!

Stop off at Pont-Sainte-Maxence to discover its small town and the river Oise! Also, take a look at the remarkable Sainte-Maxence church and the town’s Art-Deco heritage!

As you pedal along, you’ll see the banks of the river Oise. You’ll be surrounded by a beautiful environment, with the green Oise valley and its pleasant viewpoints!

Discover Compiègne, with its imperial palace, rose garden, museums and parks!

Greenway along the Oise. Short sections on roads after Verberie and just before Pont-Ste-Maxence. Connection to L?Avenue Verte London-Paris at Pont-Sainte-Maxence. EV3 signposting.

Deutsch : Pont-Sainte-Maxence à Compiègne

Compiègne ist von einem bewaldeten Gebiet umgeben, das sich bis zum Schloss Pierrefonds erstreckt. Um mit dem Fahrrad aus der Stadt herauszukommen, führt die Route entlang der Oise und vorbei an Hausbooten. Bald erreicht er Dutzende von Teichen, die aus den Sandgruben entstanden sind. Zwischen Verberie und Pontpoint haben sich hier zahlreiche Freizeitmöglichkeiten entwickelt: Skilift, Angeln, Baden, aber auch Vogelbeobachtungen oder Laichplätze für Hechte….. In Pontpoint verlassen die Fahrräder den Fluss Oise und die Stevenson®-Route, um an der königlichen Abtei von Moncel vorbeizufahren, bevor sie die Baumkronen des Halatte-Waldes erreichen. Die Scandibérica bewegt sich im Reich der Hirsche!

Halten Sie in Pont-Sainte-Maxence an, um die kleine Stadt und den Fluss Oise zu entdecken! Werfen Sie auch einen Blick auf die bemerkenswerte Kirche Sainte-Maxence und das Art-Déco-Kulturerbe der Stadt!

Während Sie radeln, fahren Sie am Ufer der Oise entlang. Sie werden eine wunderschöne Umgebung mit dem grünen Oise-Tal und seinen schönen Aussichtspunkten vorfinden!

Entdecken Sie auch Compiègne mit seinem Kaiserpalast, seinem Rosengarten, seinen verschiedenen Museen und seinen Parks!

Grüner Weg entlang der Oise. Kurze Straßenpassagen nach Verberie und kurz vor Pont-Ste-Maxence. Anschluss an die L’Avenue Verte London-Paris in Pont-Sainte-Maxence. EV3-Markierung.

Italiano :

Compiègne è circondata da boschi che si estendono fino al castello di Pierrefonds. Per uscire dalla città in bicicletta, il percorso costeggia il fiume Oise, passando accanto alle chiatte. Ben presto si unisce alle decine di stagni creati dallo sfruttamento delle cave di sabbia. Tra Verberie e Pontpoint sono state create diverse strutture per il tempo libero, tra cui impianti di risalita, pesca, nuoto, birdwatching e zone di riproduzione dei lucci…. A Pontpoint le biciclette lasciano il fiume Oise e la Route Stevenson®, costeggiando l’Abbazia Reale di Moncel prima di raggiungere le fronde della foresta di Halatte. La Scandibérique attraversa il regno del cervo!

Fate una sosta a Pont-Sainte-Maxence per scoprire la sua cittadina e il fiume Oise! Ammirate la straordinaria chiesa di Sainte-Maxence e il patrimonio Art-Déco della città!

Pedalando, passerete lungo le rive del fiume Oise. Sarete circondati da un bellissimo paesaggio, con la verde valle dell’Oise e i suoi piacevoli punti panoramici!

Potrete anche scoprire Compiègne, con il suo palazzo imperiale, il roseto, i musei e i parchi!

Percorso verde lungo l’Oise. Brevi tratti su strade dopo Verberie e poco prima di Pont-Ste-Maxence. Collegamento con l’Avenue Verte Londra-Parigi a Pont-Sainte-Maxence. Segnaletica EV3.

Español : Pont-Sainte-Maxence à Compiègne

Compiègne está rodeada de bosques que llegan hasta el castillo de Pierrefonds. Para salir de la ciudad en bicicleta, la ruta bordea el río Oise, pasando junto a las gabarras. Pronto se une a las decenas de estanques creados por la explotación de los arenales. Entre Verberie y Pontpoint se han instalado numerosas instalaciones de ocio, como remontes, pesca, natación, observación de aves y criaderos de lucios….. Es en Pontpoint donde las bicicletas abandonan el río Oise y la Route Stevenson®, bordeando la Abadía Real de Moncel antes de alcanzar el follaje del bosque de Halatte. ¡La Scandibérique recorre el reino del ciervo!

Deténgase en Pont-Sainte-Maxence para descubrir su pequeña ciudad y el río Oise Contemple la notable iglesia de Sainte-Maxence y el patrimonio Art-Déco de la ciudad

Mientras pedalea, pasará por las orillas del río Oise. Estará rodeado de un hermoso paisaje, con el verde valle del Oise y sus agradables miradores

También podrá descubrir Compiègne, con su palacio imperial, su rosaleda, sus museos y sus parques

Ruta verde por el Oise. Tramos cortos por carretera después de Verberie y justo antes de Pont-Ste-Maxence. Conexión con la Avenue Verte Londres-París en Pont-Sainte-Maxence. Señalización EV3.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par SIM Hauts-de-France