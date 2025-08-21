Pont-Sainte-Maxence autour du Mont Calipet Pont-Sainte-Maxence Oise

Pont-Sainte-Maxence autour du Mont Calipet A pieds Facile

Pont-Sainte-Maxence autour du Mont Calipet Rue de la Paix 60700 Pont-Sainte-Maxence Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 8800.0 Tarif :

De la vallée de l’Oise à la majestueuse forêt d’Halatte en passant par l’abbaye royale du Moncel. Après la traversé de Pont-Sainte-Maxence, ville fluviale, vous monterez vers la forêt d’Halatte, fameuse pour ces grandes futaies. En redescendant vous pourrez visiter l’abbaye du Moncel et remonter le temps en partageant la vie de Clarisses pour lesquelles elle fut construite.

Facile

English : Pont-Sainte-Maxence autour du Mont Calipet

From the Oise valley to the majestic Halatte forest, via the Royal Abbey of Moncel. After passing through the river town of Pont-Sainte-Maxence, you’ll climb up to the Halatte forest, famous for its tall forests. On the way down, you can visit the Moncel abbey and step back in time to share in the life of the Poor Clares for whom it was built.

Deutsch : Pont-Sainte-Maxence autour du Mont Calipet

Vom Oise-Tal über die königliche Abtei von Moncel bis zum majestätischen Wald von Halatte. Nach der Durchquerung der Flussstadt Pont-Sainte-Maxence geht es hinauf in den Wald von Halatte, der für seine großen Hochwälder berühmt ist. Auf dem Weg nach unten können Sie die Abtei von Moncel besichtigen und in der Zeit zurückreisen, indem Sie das Leben der Klarissen teilen, für die die Abtei gebaut wurde.

Italiano :

Dalla valle dell’Oise alla maestosa foresta di Halatte, passando per l’abbazia reale di Moncel. Dopo aver attraversato la città fluviale di Pont-Sainte-Maxence, si sale verso la foresta di Halatte, famosa per i suoi boschi ad alto fusto. Durante la discesa, potrete visitare l’abbazia di Moncel e fare un salto indietro nel tempo per condividere la vita delle clarisse per le quali fu costruita.

Español : Pont-Sainte-Maxence autour du Mont Calipet

Del valle del Oise al majestuoso bosque de Halatte, pasando por la Abadía Real de Moncel. Tras pasar por la ciudad fluvial de Pont-Sainte-Maxence, subirá al bosque de Halatte, famoso por sus altos bosques. Al bajar, podrá visitar la abadía de Moncel y retroceder en el tiempo para compartir la vida de las clarisas para las que fue construida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France