Pont-Sainte-Maxence Senlis Ermenonville Pont-Sainte-Maxence Oise

Pont-Sainte-Maxence Senlis Ermenonville

Place Jean Perronet 60700 Pont-Sainte-Maxence Oise Hauts-de-France

Distance : 32000.0

L’Abbaye du Moncel, les charmes de la forêt d’Halatte, la ville royale de Senlis et la forêt d’Ermenonville sont à découvrir sur cette voie douce de 30 km tout à fait adaptée aux débutants

À travers la forêt d’Halatte, de Pontpoint, la cité royale de Senlis n’est qu’à quelques coups de pédales. Entre Le village de Villemétrie et la frontière avec l’Ile-de-France, dépaysement garanti, le parcours chemine entièrement dans une forêt qui a beaucoup de similitudes avec celle des Landes. Des pins, de la bruyère et de grands affleurements sableux y ont favorisé la création de l’un des premiers parcs d’attraction de l’Oise… La Mer de Sable. Pour le découvrir et pour visiter l’Abbaye Royale de Chaalis, le Musée Jacquemart André, ou encore le parc Jean-Jacques Rousseau, il faudra pédaler afin de “sortir du bois”.

Alternance de petites routes et d’allées forestières. À partir de l’abbaye royale du Moncel à Pont-Sainte-Maxence, parcours commun avec L’Avenue Verte London-Paris jusqu’à Senlis. Ensuite jalonnement spécifique EV3 en place jusqu’à Ver-sur-Launette. Attention au raidillon après l’église de Poinpoint pour rejoindre la forêt ! Au sud de Senlis, déviation provisoire possible car traversée d’un champ de tir de l’armée suivre la déviation proposée.

Revêtement lisse et rugueux stabilisé et bitume. Quelques chemins d’exploitation au revêtement rustique.

English : Pont-Sainte-Maxence Senlis Ermenonville

The Abbaye du Moncel, the charms of the Halatte forest, the royal town of Senlis and the Ermenonville forest can all be discovered on this 30 km trail, which is ideal for beginners

Through the Halatte forest and Pontpoint, the royal city of Senlis is just a few pedal strokes away. Between the village of Villemétrie and the border with the Ile-de-France region, a change of scenery is guaranteed, as the entire route winds through a forest that bears many similarities to that of the Landes. Pines, heather and large sandy outcrops helped create one of Oise?s first amusement parks? La Mer de Sable. To discover it, and to visit the Abbaye Royale de Chaalis, the Musée Jacquemart André, or the Parc Jean-Jacques Rousseau, you’ll have to pedal your way out of the woods.

Alternating small roads and forest paths. From the Royal Moncel Abbey in Pont-Sainte-Maxence, the route is shared with the London-Paris Avenue Verte as far as Senlis. Specific EV3 markings are then in place as far as Ver-sur-Launette. Watch out for the steep incline after the Poinpoint church to reach the forest! South of Senlis, temporary detour possible as it crosses an army firing range: follow the proposed detour.

Smooth and rough surface: stabilized and asphalt. Some farm tracks with rustic surfaces.

Deutsch : Pont-Sainte-Maxence Senlis Ermenonville

Die Abtei von Moncel, die Reize des Waldes von Halatte, die königliche Stadt Senlis und der Wald von Ermenonville sind auf diesem 30 km langen sanften Weg zu entdecken, der ganz besonders für Anfänger geeignet ist

Durch den Wald von Halatte und Pontpoint ist die Königsstadt Senlis nur ein paar Pedaltritte entfernt. Zwischen dem Dorf Villemétrie und der Grenze zur Ile-de-France ist Abwechslung garantiert, denn die Strecke führt vollständig durch einen Wald, der dem der Landes sehr ähnlich ist. Kiefern, Heidekraut und große Sandflächen haben einen der ersten Freizeitparks im Departement Oise entstehen lassen La Mer de Sable. Um diesen zu entdecken und die königliche Abtei von Chaalis, das Museum Jacquemart André oder den Park Jean-Jacques Rousseau zu besuchen, müssen Sie in die Pedale treten, um aus dem Wald herauszukommen.

Kleine Straßen und Waldwege wechseln sich ab. Ab der königlichen Abtei von Moncel in Pont-Sainte-Maxence verläuft die Strecke gemeinsam mit der Avenue Verte London-Paris bis nach Senlis. Danach gibt es eine spezielle EV3-Beschilderung bis Ver-sur-Launette. Vorsicht vor dem steilen Anstieg nach der Kirche von Poinpoint, um in den Wald zu gelangen! Südlich von Senlis ist eine provisorische Umleitung möglich, da ein Schießplatz der Armee durchquert wird: Folgen Sie der vorgeschlagenen Umleitung.

Glatter und rauer Belag: Stabilisat und Asphalt. Einige Wirtschaftswege mit rustikalem Belag.

Italiano :

L’abbazia di Moncel, il fascino della foresta di Halatte, la città reale di Senlis e la foresta di Ermenonville possono essere scoperti su questo percorso di 30 km, perfetto per i principianti

Attraverso la foresta di Halatte, Pontpoint e la città reale di Senlis sono a poche pedalate di distanza. Tra il villaggio di Villemétrie e il confine con la regione dell’Ile-de-France, il cambio di scenario è garantito, poiché il percorso si snoda attraverso una foresta che ha molte somiglianze con quella delle Landes. Pini, erica e grandi affioramenti sabbiosi sono stati lo stimolo per la creazione di uno dei primi parchi di divertimento dell’Oise? La Mer de Sable. Per scoprirlo e visitare l’Abbazia Reale di Chaalis, il Museo Jacquemart André e il Parco Jean-Jacques Rousseau, dovrete pedalare per uscire dal bosco.

Il percorso alterna strade secondarie e sentieri forestali. Dall’Abbazia Reale di Moncel a Pont-Sainte-Maxence, il percorso è condiviso con l’Avenue Verte Londra-Parigi fino a Senlis. In seguito, la segnaletica specifica EV3 è presente fino a Ver-sur-Launette. Attenzione alla ripida salita dopo la chiesa di Poinpoint per raggiungere la foresta! A sud di Senlis, è possibile una deviazione temporanea perché il percorso attraversa un poligono di tiro dell’esercito: seguire la deviazione proposta.

Superficie liscia e ruvida: stabilizzata e bituminosa. Alcuni sentieri agricoli con fondo rustico.

Español : Pont-Sainte-Maxence Senlis Ermenonville

La abadía de Moncel, los encantos del bosque de Halatte, la ciudad real de Senlis y el bosque de Ermenonville se pueden descubrir en esta suave ruta de 30 km, perfecta para principiantes

A través del bosque de Halatte, Pontpoint y la ciudad real de Senlis están a sólo unas pedaladas. Entre el pueblo de Villemétrie y la frontera con la región de Île-de-France, el cambio de paisaje está garantizado, ya que la ruta serpentea por un bosque que guarda muchas similitudes con el de las Landas. Los pinos, los brezos y las grandes extensiones arenosas dieron origen a uno de los primeros parques de atracciones del Oise La Mer de Sable. Para descubrirlo y visitar la Abadía Real de Chaalis, el Museo Jacquemart André y el Parque Jean-Jacques Rousseau, tendrá que salir del bosque pedaleando.

El recorrido alterna carreteras secundarias y pistas forestales. Desde la Abadía Real de Moncel, en Pont-Sainte-Maxence, la ruta se comparte con la Avenue Verte Londres-París hasta Senlis. A partir de ahí, existe una señalización específica EV3 hasta Ver-sur-Launette. Cuidado con la fuerte subida después de la iglesia de Poinpoint para llegar al bosque Al sur de Senlis, es posible un desvío temporal porque la ruta atraviesa un campo de tiro del ejército: siga el desvío propuesto.

Superficie lisa y rugosa: estabilizada y bituminosa. Algunas pistas agrícolas con superficies rústicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par SIM Hauts-de-France