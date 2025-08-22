Poudenas, une ambiance de Toscane Poudenas Lot-et-Garonne

Poudenas, une ambiance de Toscane En VTT Facile

Poudenas, une ambiance de Toscane 47170 Poudenas Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Pour saisir l’esprit de ce petit pays qui rappelle l’Italie, cet itinéraire propose sur Poudenas des vues en contre-plongée depuis la Gélise, des images panoramiques au passage sur les coteaux.

English : Poudenas, une ambiance de Toscane

To capture the spirit of this small country reminiscent of Italy, this itinerary offers views from Poudenas from the Gélise, panoramic images as you pass over the hills.

Deutsch : Poudenas, une ambiance de Toscane

Um den Geist dieses kleinen Landes, das an Italien erinnert, zu erfassen, bietet diese Route auf Poudenas Tiefblicke von der Gélise aus und Panoramabilder beim Überqueren der Hänge.

Italiano :

Per catturare lo spirito di questo piccolo paese che ricorda l’Italia, questo itinerario offre vedute a bassa quota di Poudenas dalla Gélise e immagini panoramiche durante il passaggio sulle colline.

Español : Poudenas, une ambiance de Toscane

Para captar el espíritu de este pequeño país que recuerda a Italia, este itinerario ofrece vistas de ángulo bajo de Poudenas desde la Gélise, e imágenes panorámicas al pasar por las laderas.

